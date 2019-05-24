ERÜ'de Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına sergi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin etkinlikleri çerçevesinde sergi açıldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'ndaki serginin açılışına, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Karasu Gökçe ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Çalış, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Fuat Sezgin'in bilim hayatına verdiği katkılara değinen Çalış, "İnşallah ülkemizde nice Fuat Sezginler yetişir. Prof. Dr. Fuat Sezgin, gerçekten mükemmel bir bilim adamı, günde 17 saat çalışan bir bilim adamı ve asla milliyetinden, milletinden vazgeçmemiş bir bilim adamı. Bu, bizim için büyük bir övünç kaynağı. Örnek alacağımız bir kişilikti." ifadelerini kullandı.

Rektör Çalış, konuşmasının ardından sergideki eserleri inceledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerinin yaptığı yağlı boya, heykel gibi farklı alanlardaki 150 eserden oluşan sergi, iki hafta ziyarete açık kalacak.