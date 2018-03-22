KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi’nde, "Osmanlı Düşüncesinde Nizam-ı Alem Kavramı" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa, Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün, "Osmanlı Düşüncesinde Nizam-ı Alem Kavramı" konusunu anlattığı bildirildi.

Etkinlik, soru cevapların ardından sona erdi.