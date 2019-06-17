ERÜ'de mezuniyet törenleri

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesi mezuniyet törenleri düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen Eczacılık Fakültesi mezuniyet törenine ERÜ Rektörü Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş ile çok sayıda fakülte dekanı yüksekokul müdürü, akademisyen ve öğrenci katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Narin, fakülte olarak 10. dönem mezunlarını vermekten mutlu olduklarını söyledi.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise yaptığı konuşmada eczacılık mesleğinin önemine dikkat çekti.



Konuşmaların ardından mezun olan 65 öğrenci eczacı yemini etti.

Mezuniyet töreni, fakülte birincisi Zeynep Demir’in mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve mezun öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmasıyla son buldu.

Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Veteriner Fakültesi mezuniyet törenine ise Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı İnci, mezun öğrencileri tebrik etti.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, Veteriner Fakültesinin katkılarına değindi ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.



Mezuniyet töreni "Veteriner Hekim Andı" okunması, mezun olan 50 öğrenciye diplomalarının verilmesinin ardından son buldu.



