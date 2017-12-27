ERÜ'de konferans

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi tarafından lise öğrencilerine "Nötron Yıldızları, Karadakiler ve Kütleçekim Dalgalarının Gözlenmesi" konulu konferans düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirildi.

Katılımcılara astronomi hakkında bilgi veren Astronomi ve Uzay Bilimler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Küçük, şunları kaydetti:

"Astronomi, insanların gök cisimleri ve bunların hareketini anlama merakı ile doğmuş en eski bilimdir. İlk çağlarda insanlar, güneş, dünya, ay ya da diğer yıldızları tanrı olarak nitelemiş, kaderlerinin de gökyüzünde olduğuna inanmışlardır. Ve gök bilimini anlayamama, korku ile doğaüstü sonuçları doğurmuştur. Astronomi, fizik, kimya, jeoloji, biyoloji, matematik ve geometri gibi temel bilimleri bünyesinde toplayan disiplinler arası bir bilimdir."

Etkinliğe, Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Koçak, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.