KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından "Düşüncenin İzinde Fuat Sezgin Konferansı" düzenlendi.

"Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sezgin'in hayatını konu alan belgeselin izlenmesi ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Topakkaya, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, Türk bilim tarihine önemli katkıları olduğunu söyledi.



Topakkaya, "Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin, benim de Almanya'da tanıma şerefi duyduğum bir bilim tarihçisi. Çalışma disiplinine önem veren saygıdeğer bir bilim adamı ve bilim tarihçisi idi. Kendisini tekrar rahmetle yad ediyorum." dedi.



Topakkaya'nın konuşmasının ardından Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar Saygılı, "Düşüncenin İzinde Fuat Sezgin" konulu konferans verdi.

