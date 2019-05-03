KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) 20. Bahar Şenlikleri kapsamında Veteriner Fakültesi tarafından "Atçılık Şöleni" düzenlendi.



Veteriner Fakültesi Atçılık Okçuluk Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Albay Ercan Altın ile çok sayıda protokol ve davetli katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, "Üniversitemizin, şehrimizin bu tür sosyal faaliyetlere çok ihtiyacı varmış. Bunu bir kere daha anladık. Bugün burada yapılacak olan etkinliklerin bu ihtiyacın bir nebze karşılanacağı inancındayım." dedi.



Albay Altın ise JAKEM faaliyetlerinde Veteriner Fakültesi ile ortak çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi.



Rektör Çalış da konuşmasında, ata sporu atlı okçuluğun yayılması için ellerinden geleni çabayı göstereceklerini belirtti.



Rektör Çalış, "Bildiğiniz gibi dün itibariyle 20. Öğrenci Bahar Şenlikleri başladı. Bu bağlamda buradaki gösteriler öğrenci şenliklerinin bir ayağıdır. Atlı okçuluk tabi ki bizim ata sporumuz. Atlı okçuluğu geliştirmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Spor Bilimleri Fakültemiz'de bu konuyla ilgili bölümün açılması için elimizden geleni yapacağız. Dekanımızla görüştük. İnşallah bu konuda başarılı olacağız ve atlı okçuluğun Kayseri’de ve tüm Türkiye’de gelişmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Kayseri Atlı Okçuluk Kulübü, JAKEM ve İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Eğitim Merkezi tarafından atlı okçuluk gösterisi düzenlendi.

Gösterinin ardından etkinliğe katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.

Etkinlik, geleneksel pilav ikramının ardından sona erdi.



