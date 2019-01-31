KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Teknopark tarafından "Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı" düzenlendi.



ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen çalıştayın açılış programına, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ve Prof. Dr. Recai Kılıç ile akademisyenler katıldı.



Çalıştayın açılışında konuşan Çalış, Erciyes Üniversitesi’nin köklü bir kuruluş olduğunu kaydetti.



Türkiye’de araştırma üniversitesi olarak belirlenen 10 üniversite içerisinde Anadolu’dan girebilen tek üniversite olarak önemli bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Rektör Çalış, "Önümüzdeki dönemde hedefimiz elde ettiğimiz bu başarıyı daha da ileriye taşımaktır. Üniversiteler bünyelerindeki fakülteler, enstitüler, araştırma merkezleri, teknoparklar, kuluçka merkezleri ile hizmet verdikleri şehirlerdeki sanayi sektörünü geliştirme potansiyeline sahiptirler. Erciyes Üniversitesi stratejik planlarında Ar-Ge vizyonu ile ön plana çıkıp, araştırma süreçlerine yönelik yaptığı çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir." dedi.



Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Kalınlı da "Ar-Ge Yönetimi Stratejileri ve ERÜ" konulu sunum yaptı.



Kalınlı'nın sunumunun ardından çalıştay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç’ın moderatörlüğünde fakülte yöneticilerinin sunumları ile devam etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sunum yapan fakülte yöneticilerine plaket takdim etti.

