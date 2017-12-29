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ERÜ'de acil klinik ünitesi açıldı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yeniden düzenlenen acil klinik ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışta...

29 Aralık 2017 Cuma 16:42
ERÜ'de acil klinik ünitesi açıldı
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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yeniden düzenlenen acil klinik ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışta konuşan Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, acil klinik ünitesinin yeniden düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hastane hakkında bilgiler veren Başhekim Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, şunları kaydetti:

"2017 yılı itibariyle hasta potansiyeli artmaktadır. Bu yıl 7 bin 784 hasta hayvana müdahale edilmiştir. Bu sayının bin 500'ü acil kliniğe giren hasta hayvanlardır. Akşamları çok fazla miktarda başvuru olduğu için dekanlığımızın da katkıları ile acilimize ek bir ünite kazandırarak yenileme çalışması gerçekleştirdik."

Törene, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, bölüm hocaları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

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Kayseri
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