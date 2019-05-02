KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen "20. Öğrenci Bahar Şenliği" başladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Marianne Molu Amfi Tiyatro’da düzenlenen şenliğin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ve Prof. Dr. Recai Kılıç ile davetliler ve öğrenciler katıldı.



ERÜ Öğrenci Konsey Başkanı Berat Deniz’in şenlik meşalesini yakmasıyla başlayan etkinlikte açılış konuşmaları yapıldı.



Öğrenci Konseyi Başkanı Berat Deniz, bahar şenliklerinin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Rektör Çalış da konuşmasında, yönetim olarak öğrenci odaklı çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise Kayseri’de eğitim gören tüm üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını, öğrencilere yönelik faaliyetlerin her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik protokolün stantları gezmesi ve geleneksel şenlik pilavı ikramı ile devam etti.

4 Mayıs'ta sona erecek bahar şenliklerinde bugün Merve Özbey, yarın Hande Yener, 4 Mayıs'ta Kıraç sahne alacak.