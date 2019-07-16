ERÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi'nce (ERÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

ERÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın verdiği konserin ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Programın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Temmuz'da Çanakkale'de olduğu gibi topyekun topun, tüfeğin, tankın karşısında durulduğunu söyledi.

Çalış, "Türk milleti hangi terör örgütü olursa olsun planlanan oyunları bozmayı bilir. Ülke olarak pek çok şer odağıyla uğraşsak da Cumhurbaşkanımız gibi bir liderimiz olduğu sürece bizi yıkamayacaklar." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise demokrasideki yanlışların darbelerle düzeltilemeyeceğini, tersine her darbenin Türkiye'nin demokrasisine yaralar açtığını dile getirdi.

15 Temmuz'un önemine dikkati çeken Büyükkılıç, daha önceki darbelerde halkın istese de istemese de darbecilerin yanında yer aldığını, 15 Temmuz'da ise halkın demokrasinin yanında durduğunu belirtti.

Büyükkılıç, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız eğer halka seslenmeseydi Türkiye bugün nerede olurdu, düşünmek bile istemiyoruz. Bu millet 15 Temmuz'da silahlara göğüs germiştir." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz da o gece yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Yılmaz, anaokulu çağındaki çocuklara Hiroşimo'nun anlatıldığı gibi Türkiye'de de 15 Temmuz'un anlatılması gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, polis okulu öğrencileri ile davetliler katıldı.