ERÜ Veterinerlik Fakültesinde çiftçilere eğitim verildi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından çiftçilere, buzağı kayıpları ve ithal hayvanlarda solunum sistemi hastalıkları konusunda eğitim verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genom ve Kök Hücre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, günümüzde buzağı kayıplarının arttığına dikkat çekerek, çiftçi eğitim programları hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Açılış konuşmasının ardından Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci de, buzağı kayıpları ve ithal hayvanlarda solunum sistemi hastalıklarını anlattığı kaydedildi.