ERÜ Veteriner Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi'nde 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ERÜ Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, rektör yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, genel sekreter yardımcısı Talat Hakan Erdem, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı İnci, fakülte hakkında bilgiler vererek, fakültenin geniş kapsamlı, karşılaştırmalı ve uygulamalı eğitim veren yüksek öğrenim kurumu olduğunu ifade etti.

Rektör Muhammet Güven ise Veteriner Fakültesi’nin başarıları hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"40. yılında Erciyes Üniversitesi büyük başarılara imza atmış bir üniversitedir. Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden biri, Anadolu'nun ise tek araştırma üniversitesidir. Bu anlamda da buna katkı sağlayan bütün fakültelerimize ve veteriner fakültemizin çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nin lokomotiflerinden birisi de Veteriner Fakültesidir."

Tören, "Veteriner Hekim Andı" okunması, diplomalarının verilmesi ve öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmasının ardından son erdi.