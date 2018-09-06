ERÜ ve Kayseri üniversitesine yeni rektör

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Üniversitesi'ne atanan rektörler göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ERÜ'ye atanan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Kayseri Üniversitesi'ne atanan ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtulmuş Karamustafa rektörlük binasında basın toplantısı düzenledi.

Kendisine rektörlük görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Prof. Dr. Çalış, ERÜ'nün İç Anadolu'nun en büyük üniversiteleri arasında yer aldığını, üniversiteyi daha dinamik bir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

ERÜ'nün bir araştırma üniversitesi olduğuna dikkati çeken Çalış, "Üniversiteyi dinamik, daha çalışkan, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, şehrimizin sanayi kuruluşlarıyla birlikte, ileriye dönük geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu araştırma üniversitesini gerçekten çalışır hale getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bizim milli ve vatani görevimiz. İnşallah Kayserimizi, üniversitemizi daha ileri aşamalara götürmek istiyoruz. Burasını İç Anadolu’nun incisi haline getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karamustafa ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine görevi tevdi etmesinden onur duyduğunu dile getirdi.

ERÜ'nün bünyesinden çıkan Kayseri Üniversitesi'nin kente yakışır, şehirle bütünlenmiş, proje üreten, girişimci ruhu olan bir üniversite olma yolunda ilerleyeceğini anlatan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi'nden ayrılan 11 adet meslek yüksekokulumuz var. Tabi bu manada biz başka meslek yüksekokulları da açmayı planlıyoruz. Kayseri'nin bu anlamda ciddi kapasitesi var. Bir enstitüsü var, 4 fakültesi, bu fakültelerden biri faaliyette. İslami Bilimler Fakültesi ve Beşeri Bilimler Fakültelerini Develi’de yeni kuracağız. Biz güçlü, büyük Türkiye’nin ortaya çıkması için, Türkiye’nin bu coğrafyada ve dünyada daha ileriye gitmesi için ciddi akademik çalışmaların yapıldığı, bu akademik çalışmaların sektör ve iş dünyası ile bütünleştiği bir üniversiteyi geliştireceğiz. Benim idari görevlerim hep kurucu oldu. Bundan da ayrı bir onur duyuyorum."



