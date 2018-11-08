ERÜ, sanayicilerle işbirliği için sahada

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sahada ortak proje çalışmalarına başladı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektör Çalış, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret etti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile bir araya gelen Prof. Dr. Çalış, tarımsal alanda kooperatifle yapacakları ortak çalışmaları görüştü.

Rektör Çalış, Kayseri'nin tarımı ve tarımsal ürünlerin gelişiminde Erciyes Üniversitesi olarak, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ile ortak projeler yapmayı düşündüklerini belirtti.

Akay da Kayseri'nin yararına olan her türlü projede tüm kurumlarla sürekli iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

- OSB ziyareti

ERÜ Rektörü Çalış, daha sonra Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.



Organize Sanayi Bölgesi'ne teknopark kurma girişimlerini anımsatan Prof. Dr. Çalış, "Burada bilim adamlarımız sanayicilerle iç içe çalışmalar yaparak, nitelikli teknoloji ve nitelikli üretim konusunda şehrimize büyük fayda sağlayabilirler. Göreve geldiğim günden başlamak üzere her platformda dile getirdiğim gibi sanayi ile iş birliği lafta değil icraatta olmalı. Bunun için biz üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Hep sahada olacağız. Başta sanayicilerimiz olmak üzere şehrin tüm üretim dinamikleri ile sürekli iş birliği halinde çalışarak, üniversitemizin, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına destek sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da nitelikli istihdam ve nitelikli ürün üretimi konusunda üniversitelerle her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

