ERÜ Rektörü Çalış'tan Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa'ya ziyaret

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette iki üniversitenin rektörü, karşılıklı uyum ve işbirliği içerisinde çalışacakları mesajını verdi.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Çalış, Kayseri’nin 3. devlet üniversitesi olan Kayseri Üniversitesinin kısa sürede büyüyüp gelişmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.



Rektör Çalış, "Erciyes Üniversitemiz içerisinden üniversite çıkaran Türkiye’nin sayılı eğitim kurumlarından birisidir. Yozgat Bozok Üniversitesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Erciyes Üniversitesinin içerisinden çıkan üniversitelerdir. Yeni kurulan Kayseri Üniversitesi ise Erciyes Üniversitesinin içerisinden çıkan üçüncü üniversite olmuştur. Fakat Kayseri Üniversitesi diğerlerinden farklı. Aynı şehirde kardeş üniversite. Erciyes Üniversitesi olarak Kayseri Üniversitesinin ağabeyi konumundayız ve kardeşimiz olan Kayseri Üniversitesinin gelişimi için elimizden gelen katkıyı vereceğiz. El ele, birlikte çalışacağız. Gerek Erciyes ve Kayseri üniversitelerinin, gerek Kayseri şehrinin, gerekse Türkiye’nin gelişimi için her alanda ortak hareket etmeyi kendimize misyon edineceğiz." ifadelerini kullandı.



Karamustafa ise, ERÜ Rektörü Mustafa Çalış’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.



Rektör Karamustafa, "Erciyes Üniversitesinin Türkiye’deki konumu ve başarısı artık herkes tarafından bilinmektedir. Erciyes Üniversitesinin araştırma kimliği üst seviyededir. Biz yeni kurulan bir üniversite olarak Erciyes Üniversitesinin araştırma alanındaki başarısını uygulamalı bilimlerle tamamlamaya çalışacağız. Bir ve beraber olacağız. Sürekli işbirliği içerisinde çalışacağız." açıklamasında bulundu.