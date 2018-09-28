ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette KTO Başkanı Gülsoy, Rektör Çalış'a yeni görevinde başarılar diledi.
Gülsoy, Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Erciyes Üniversitesi'nin başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, Erciyes Üniversitesi’ne her zaman desteğe hazır olduklarını kaydetti.
Ziyaret sonunda Çalış, misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.