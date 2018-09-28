ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük...