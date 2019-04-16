ERÜ Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezi'nin açılışı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde (ERÜ) hayırsever Özkaya ailesi tarafından yaptırılan Nazende-Nuri Özkaya Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezi törenle açıldı.

Töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, hayırseverlere üniversiteye verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.

Çalış, "Biz elimizden geldiği kadar üniversite hastaneleri olarak şehrimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin katkısı olmadan da bazı şeyleri başarmak mümkün değil. Gerçekten büyük bir kadirşinaslık, büyük bir özveri. Üniversitemizdeki hemen her binamızda bir hayırseverimizin ismi var. Bu, dünyaya örnek Kayseri'nin güzel bir kadirşinaslığıdır." diye konuştu.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney de gündüz tedavi merkezinde hematoloji, onkoloji ve radyasyon onkolojisi hastalarına yönelik muayene, kontrol, kemoterapi ve diğer destek tedavileri verildiğini söyledi.

Merkezle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Güney, "6 hasta yatağı ve 70 tedavi koltuğu bulunmaktadır. Ayrıca merkezde bulunan ilaç hazırlama ünitesinde 2 robotik ilaç hazırlama cihazı ile hasta ilaçları el değmeden hazırlanmaktadır. Onkoloji hastalarımız için gerçekten böyle bir mekana, tedavi merkezine çok ihtiyacımız vardı. Bu merkezi yaptıran Özkaya ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise her kentin bir özelliğiyle öne çıktığını, Kayseri'nin de ticareti ve sanayisi kadar hayırseverleriyle bilindiğini dile getirdi.

Büyükkılıç, Özkaya ailesine ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırsever iş insanı Abidin Özkaya da merkezin yapım aşamasını anlattı.

Konuşmaların ardından hayırsever Özkaya ailesine plaket ve çiçek takdim edildi, merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Katılımcılar, merkezi gezerek hastalara şifa diledi.