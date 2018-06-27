ERÜ Mimarlık Fakültesinde mezuniyet coşkusu

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesinde, 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, mimarlık fakültesi mezuniyet töreni, 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

ERÜ RektörÜ Prof. Dr. Muhammet Güven, törende yaptığı konuşmada, Erciyes Üniversitesinin, en gelişmiş ve en başarılı üniversitelerden birisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi gibi bir araştırma üniversitesinin çok önemli bir fakültesinden mezun oluyor gençlerimiz. Buradan donanımlı hocalardan, donanımlı bir altyapıyla yetiştiler. İnşallah bundan sonrada kendilerini geliştirerek, toplumumuza ve milletimize büyük katkılar sağlayacaklar ancak onlardan bazı isteklerimiz var. Öncelikle ne işi yaparsanız yapın, isterseniz bina tasarlayın, isterseniz şehir tasarlayın, isterseniz bir ürün tasarlayın, tasarladığınız her şeyin bir kimliği olsun."

Törende daha sonra diplomalarını alan öğrenciler, hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Mezuniyet törenine, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Aslantaş, Mimarlar Odası Şube Başkanı Güntülü Gündoğ ve Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Ömer Yasin Arık da katıldı.