ERÜ İletişim Fakültesi mezuniyet töreni

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi 2017-2018 akademik yılı mezunları için tören düzenledi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törene, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile akademisyenler katıldı.

Programda konuşan Rektör Güven, öğrencilerin almış oldukları eğitimin karşılığını dışarıda göreceklerini kaydetti.

Tören, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya atmasıyla son buldu.