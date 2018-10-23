ERÜ ile TUSAŞ işbirliği yapacak

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında "Stajyer Mühendis Programı" protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TUSAŞ'ın Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen protokol çerçevesinde Stajyer Mühendis Programı'na üniversitelerin 3. veya 4. sınıflarında uçak, uzay, makine, elektrik-elektronik/haberleşme, havacılık, endüstri, bilgisayar, metalürji ve malzeme, kimya, mekatronik mühendisliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölümlerden öğrenciler katılabilecek.

Program kapsamında ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat ve Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil imza attı.

Stajyer mühendis adayları haftada en az bir tam gün TUSAŞ'ta çalışacak, öğrenciler çalıştıkları süre boyunca üniversiteleri tarafından sigortalanacak ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu imkanlarından faydalanacak.

Programda ayrıca öğrencilere TUSAŞ çalışmaları için ücret ödenecek.