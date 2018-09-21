ERÜ hastanelerinde prostat biyopsi kursu düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Üroloji Akademisi Üroonkoloji Alt Birimi Çok Merkezli Multiparametrik Prostat MRG/US Füzyon Prostat Biyopsi Kursu'nun ilki Erciyes Üniversitesi hastanelerinde gerçekleştirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başhekimlik Toplantı Salonunda düzenlenen etkinliğe, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez’in yanı sıra akademisyenler katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gülmez, prostat kanserinin sık görülen bir kanser türü olduğunu söyledi.



Gülmez, "Yaş ilerledikçe prostat kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Tanısı da problem arz etmektedir. Biz örneğin böbrek kanserlerinde daha rahat tanı koyabiliyor ve tomografide kitleyi görebiliyoruz. Fakat erken dönem prostat kanserinde bu biraz daha zor oluyor. Erken dönemde biyopsi çok önem arz etmekte. Biyopsinin de yeni teknikle yapılması tanı oranını artırdı. Erken tanı konunca tabi ki tedavide de başarı oranı artmaktadır." diye konuştu.

Gülmez'in açılış konuşmasının ardından yaklaşık bir buçuk saat süren teorik eğitimde kursiyerlere Ürolojiden Bölümünden Doç. Dr. Abdullah Demirtaş ve Öğr. Gör. Dr. Şevket Tolga Tombul, Radyoloji Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Karahan, Patoloji Bölümünden Prof. Dr. Hülya Akgün tarafından multidisipliner olarak prostat biyopsisi anlatıldı.