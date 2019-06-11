ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 3. dönem mezunlarını verdi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 3. dönem mezunları için tören düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Özgen, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Törende bölümü birincilikle bitiren Sümeyye Topakkaya'ya diplomasını bölüm başkanı babası Prof. Dr. Arslan Topakkaya takdim ederken, felsefe bölümünü bitiren 29 yıllık üroloji doktoru Op. Dr. Bekir Kenan ise 29 yıl aradan sonra tekrar mezuniyet sevinci yaşadı.

Rektör Yardımcısı İlkay, burada yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri tebrik ederek, "Mezuniyet törenleri öğrencilerimiz için sevinçli, bir o kadar da duygu dolu günlerden biridir. Öğrencilerimiz bir yandan iş hayatına atılacak olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da 4 yıl birlikte eğitim gördükleri arkadaşlarından ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşamaktadırlar. Sizlerden dileğimiz ve isteğimiz, işe başladığınızda görevinizi en iyi şekilde yapmanız, kendinizi sürekli yenilemeniz ve geliştirmenizdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun 77 öğrenciye diplomaları verildi.

