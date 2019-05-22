ERÜ de ÇÖZGER raporu verecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, çocuklar için düzenlenen özel gereksinim raporunu (ÇÖZGER) Kayseri Şehir Hastanesinin yanı sıra Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin de vereceğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çocuklar için özel gereksinim değerlendirmesi hakkında yönetmelik kapsamında erişkin ve engelli çocuklar için alınan ÇÖZGER raporu için talepte bulunan ailelere, Kayseri Şehir Hastanesince çok geç randevu tarihi verildiği şikayetleri üzerine yapılan araştırmada talep yoğunluğundan ötürü Kayseri Şehir Hastanesinde bulunan sağlık kurulunca haftanın bir gününün ÇÖZGER raporlarına ayrılmakta olduğu, 80-100 sayı aralığında ÇÖZGER raporu hazırlandığı görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda vatandaşların sıkıntısının giderildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu konudaki sıkıntılarını gidermek için valiliğimizin girişimleri neticesinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de ÇÖZGER Raporları verilmeye başlanmıştır." denildi.