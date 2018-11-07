Ertürk, Fransa'da yerel yönetimler kongresine katıldı

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün, Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 35. Genel Kurulu'na katıldığı bildirildi.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Ulusal Heyet Üyesi olan Ertürk'ün, kongrenin Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılan 35. Genel Kurulu'na katılarak, katılımcı demokrasiyi özümsemiş ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan yönetim anlayışı ile Kahramankazan’da yaptıkları çalışmaları anlattığı belirtildi.

Ertürk, genel kurulda yaptığı sunumda, yalnızca Türk miletinin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin, tüm evrensel değerlere, demokratik kazanımlara ve insan haklarına bağlı şekilde yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti.