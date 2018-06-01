Ertuğrul'un torunları at binip ok atmayı öğrendi

NEVŞEHİR (AA) - Ürgüp ilçesinde ilkokul öğrencisi 20 çocuğun katılımıyla düzenlenen at binme ve ok atma eğitimlerinin verildiği kurs sona erdi.

Kapadokya Eğitim Kültür Turizm ve Doğa Sporları Derneğinin başlattığı "Ertuğrul'un Torunları Projesi" kapsamında yürütülen çalışmada öğrenciler, altı ay süreyle çeşitli eğimler aldı.

Dernek Başkanı Oğuzhan Tekin, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen projenin Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirildiğini belirtti.

Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında kursiyerlerle beraber altı ay süreyle çalışma yapıldığını aktaran Tekin, "Kursiyerler öncelikle ata binme eğitimi aldılar, sonra yer okçuluğu eğitimi aldılar. Son olarak da atlı okçuluk eğitimi aldılar. Hocalarımızın gayretleri ve öğrencilerimizin özverili çalışmaları başarıyı getirdi." dedi.

Kursiyer öğrencilerden Damla Çakırca ise kursun sosyal açıdan yararlı olduğunu ifade ederek atalarının yaptığı sporu yaşatmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilerden gönüllü olanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçede bir gösteri yapacaklar.