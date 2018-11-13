Erten'den yatırım açıklaması

KONYA (AA) - AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten son dönemde ilçeye birçok yatırımın kazandırıldığını bildirdi.

Erten, yaptığı yazılı açıklamada ilçenin yatırım yönünden altın çağını yaşadığını belirtti.

İlçelerinde bulunan yüksekokul bünyesinde açılması planlanan Biomedikal Cihaz Teknolojisi, Sağlık Bilgileri Teknolojisi, İşletme Yönetimi, Enerji Teknikleri İşletmesi bölümlerinin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından imzalandığını ifade eden Erten, şunları kaydetti:

"İnşallah bu bölümler gelecek yıl öğrenci alımına başlayacaktır. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi de imzadan çıkmıştır. Son olarak Ilgınımızın en büyük ihtiyaçlarından olan Kapalı Hayvan Pazarı Projemiz imzadan çıkmış, protokolü imzalanmış ve ihaleyi alan şirkete onay verilmiştir. Ilgınımıza hayırlı uğurlu olsun. Kapalı Hayvan Pazarı projemizin hayata geçmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Belediye Başkanımız Mehmet Karahan, Organize Sanayi Bölgesi için Millietvekilimiz Hacı Ahmet Özdemir ile Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen'e teşekkür ederim."







