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Ertelenen sigorta primleri için uyarı

KIRIKKALE (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırıkkale İl Müdürü Veli Karacaköylü, 2017 Kasım ayına ilişkin ertelenen sigorta primleri ile şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin, 2 Ocak'a kadar ödenmesinin gerektiğini söyledi. Basın...

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:12
Ertelenen sigorta primleri için uyarı
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KIRIKKALE (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırıkkale İl Müdürü Veli Karacaköylü, 2017 Kasım ayına ilişkin ertelenen sigorta primleri ile şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin, 2 Ocak'a kadar ödenmesinin gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarıyla kurumun toplantı salonunda kahvaltıda bir araya gelen Karacaköylü, yaptığı açıklamada, ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmalar karşılığında ücret alan sigortalıların, 2017 Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin 2 Ocak'a kadar ödenebileceğini ifade etti.

Karacaköylü, işverenlerin ve sigortalıların sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları ve yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması açısından belirtilen tarihlere kadar ilgili borçların ödenmesinin gerektiği uyarısı yaptı.

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