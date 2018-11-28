Ertaş, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu

KONYA (AA) - İnegöl eski Vergi Dairesi Müdürü, AK Parti Ilgın Belediye Başkan aday adayı Yalçın Ertaş, ilçede görev yapan gazetecilerle kahvaltıda buluştu.

Kahvaltı sonrası konuşan Ertaş, "Bizler önceliğimizi Ilgın'ın ekonomik gelişimine önem vereceğiz. Özellikle Ilgın'daki Hamam Dağı'nı bu ilçenin önemli bir turizm bölgesine dönüştüreceğiz. Hamam Dağı üzerinde kuracağımız cam seyir terasları ile bölgeye yeni bir zenginlik katacağız." dedi.

Yine Hamam Dağı üzerinde kafeler, hobi evleri inşa edip, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek açık ve kapalı termal havuzlar inşa edeceklerini kaydeden Ertaş, şunları söyledi:

"Ayrıca tarım ve hayvancılığa ciddi katkılar sağlayacak önemli projelerimiz var. Et ve Süt ürünleri entegre fabrikası kuracağız. Hayvancılık İhtisas Organize Besicilik Bölgesi oluşturulmasına öncülük edeceğiz. Kendi markamızla tüm Türkiye'ye hatta yurt dışına ürünlerimizi satacağız. Yine meyvecilik alanında da benzer çalışmalara imza atacağız."