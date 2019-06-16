Ersan Erkut, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığına atandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.
Nevşehir Belediyesinde yapılan açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den Nevşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen ve Nevşehir Belediye Meclisinde 1. Başkan Vekili olarak görev yapan Erkut'un, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından belediye başkan yardımcılığı görevine getirildiği belirtildi.
2003-2007 yılları arasında AK Parti Nevşehir İl İdari Mali İşler Başkanlığı ve Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulunan Erkut, 2007-2011 yılları arasında da AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı yaptı.
Erkut, evli ve 3 çocuk babası.