Erozyon ve çölleşmeye dikkat çekmek için Karapınar'da buluştular

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, öğretmen, öğrenci, veliler ile TEMA gönüllüleri, çölleşme ve erozyona dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Konyalı bir grup öğretmen tarafından yürütülen "e Twinning ateşe her yerde" projesi kapsamında Karapınar ilçesinde buluşan katılımcılar, çok sayıda orman fidanını toprakla buluşturdu, öğrenciler ellerinde erozyon, çölleşmeye yönelik yazılar içeren dövizler taşıdı.

TEMA Vakfı, İl Orman ve Çevre Müdürlüğünün de destek verdiği etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş ve Karapınar İlçe Müdürü Sami Sağdıç da katıldı.

Projenin Karapınar ilçesi organizasyonunu düzenleyen TOKİ Yavuz Selim İlkokulu sınıf öğretmeni Oğuzhan Yaşar, yaptığı açıklamada, Karapınar'ın en büyük sorunu olan çölleşme ve erozyona dikkat çekmek amacıyla katılımcılarla ilçede buluşarak bu ayki çalışma çerçevesinde e Twinning ateşini bu bölgede yaktıklarını belirtti.

Yaşar, "Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi'nden konunun uzmanlarının da katımıyla öğretmen, öğrenci veli ve TEMA gönüllülerinden oluşan 350 kişi bu buluşmamızda bilgilendirildi. Ardından Konya'nın nazar boncuğu olarak bilinen Meke Gölü ile Acı Gölü ziyaret ettik. Yeşillendirme alanında çok sayıda fidanı toprakla buluştururken, yürüyüşler gerçekleştirildi. Son ziyaret durağımız ise Bozdağ Milli Parkı oldu." ifadelerini kullandı.