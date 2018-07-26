Erozyon sahasında yangın tatbikatı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi personellerine yangın eğitimi yapıldı.

İtfaiye eğitmeni Nuri Delen tarafından personele önce teorik bilgiler verildi. Daha sonra ise yangına karşı nasıl müdahale edileceği uygulamalı gösterildi.

Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Osman Mücevher, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş ve iş güvenliği açısından çalışan personele yangın eğitimi verildiğini ve yangın tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının çalışanları yangınlara karşı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Mücevher, bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

