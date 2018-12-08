Ermenistan erken seçime gidiyor

MOSKOVA (AA) - Ermenistan'da halk erken genel seçim için yarın sandık başına gidecek.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın ekim ayında görevinden istifa etmesiyle başlayan erken seçim sürecinde 11 siyasi parti Ermenistan Merkez Seçim Kuruluna başvurdu.

Paşinyan'ın liderliğinde iki parti seçimlere "Benim Adımım" ittifakıyla tek çatı altında katılırken, geçmişte iktidarda bulunan Serj Sarkisyan'ın yönettiği Ermenistan Cumhuriyet Partisi ise seçimlere eski Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan önderliğinde giriyor.

105 sandalyeli Ermenistan Parlamentosu, seçimin ardından 31 Aralık'ta düzenleyeceği ilk oturumunda Başbakan seçimini yapacak.

Anketlere göre, "Benim Adımım" ittifakının seçimlerden yüzde 70'e yakın oyla birinci çıkacağı belirtilirken, en yakın rakibi Müreffeh Ermenistan Partisi'nin yüzde 6 civarında kalacağı öngörülüyor.

Bugün parlamentoda en çok sandalyeye sahip Sarkisyan'ın partisi Ermenistan Cumhuriyet Partisinin ise yüzde 1-2 oyla yüzde 4 barajının altında kalarak parlamentoya giremeyeceği tahmin ediliyor.

Bu yıl nisan ayında "Benim Adımım" ismiyle başlayan muhalif hareketin lideri, eski gazeteci Nikol Paşinyan, sokaktan aldığı destekle Ermenistan'ı yıllardır yöneten Serj Sarkisyan'ı istifa ettirmişti.

Sokak eylemleri ile başta Erivan olmak üzere tüm Ermenistan'da hayatı durdurma noktasına getiren Paşinyan, diğer siyasi partilerle yaptığı pazarlık sonucunda parlamentoda yapılan oylamada Başbakan seçilmişti.

Ermenistan Parlamentosunda ekim ayında muhalif partilerin bir araya gelerek erken seçimi engelleyen kararı kabul etmesi üzerine Paşinyan, bu karara karşı parlamentonun dağılması için istifa etmişti.

Paşinyan'ın istifası sonrası anlaşma gereği herhangi bir partiden başbakan adayı çıkarılmadığı için parlamentoda erken seçim kararı alınmıştı.

Yolsuzlukla mücadele, adalet, milliyetçilik, güvenlik, Dağlık Karabağ'da işgalin devamı, sözde soykırım söylemlerine seçim programında yer veren Paşinyan, önümüzdeki beş yıl içinde ekonomik devrim gerçekleştireceği sözü veriyor.

Programda bunun başlıca koşulunun, Ermenistan'ın güvenliğini sürekli iyileştirmek, iş gücü ve yatırımları teşvik etmek, yoksulluğun üstesinden gelmek, eğitim kalitesini ve kamu harcamalarının verimliliğini artırmak olduğu vurgulanıyor.

Başbakan olmadan önce Paşinyan, Türkiye'nin özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzenlenmesi hususunu Dağlık Karabağ meselesi ile birleştirdiğini, Türkiye'nin her konuda Azerbaycan'ı desteklemesinden dolayı bu meselenin çözümünde de objektif olamayacağını öne sürmüştü.

Paşinyan, Sarkisyan'ı devirip yönetime geldikten sonra da Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, Ermenistan ve Türkiye sınırını kapattı. Ermenistan tarafından bu sınırın kapalı olmadığı kabul edilebilir. Bizim için önemli olan Ermeni soykırımının uluslararası tanınmasıdır ve Ermenistan soykırımlara karşı mücadelede en ön sırada yer alıyor." ifadelerini kullanmıştı.