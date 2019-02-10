SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeniler tarafından şehit edilen 71 asker anıldı.

Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Muhtarlık tarafından düzenlenen anma programı kapsamında köy camisinde mevlit okutuldu.

Mevlidin ardından, köy yakınlarında "şehitlik" olarak bilinen bölgeye geçen vatandaşlar, burada dua etti.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı konuşmada, vatan için şehit düşen kahramanları asla unutmayacaklarını söyledi. Yüksel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Dernek Başkanı Sinan Akyol ise vatan için canlarını veren yiğitleri rahmetle ve minnetle andıklarını belirterek, "Bu olaydan 101 yıl sonra 15 Temmuz günü hainler yine meydanlardaydı. Teğmenimiz Nuri Efendi gibi Ömer Halis Demir de aynı şekilde şehit edilmedi mi?" dedi.

Bu vatanın asla bölünemeyeceğini vurgulayan Akyol, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ordu'dan gelerek anma programına katılan Ramazan Koç, şehit edilen 71 asker arasında dedesi Mahmut Koç'un da yer aldığını belirtti. Koç, her yıl köyde düzenlenen anma programına katıldığını ifade etti.

Yeşilyayla Köyü Muhtarı Yıldıray Yılmaz ise katılımcılara teşekkür etti.