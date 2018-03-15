"Ermeni Meselesi ve Kaymakam Kemal Bey" konferansı

YOZGAT (AA) - Türk Eğitim Sen Sorgun Temsilciliği tarafından "Ermeni Meselesi ve Kaymakam Kemal Bey" isimli konferans düzenlendi.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan yazar İhsan Kurt, 1915'te yaşanan Ermeni olaylarının tehcir değil, yer değiştirme olduğunu söyledi.

Ermenilerin, 1. Dünya Savaşını fırsat bilip, bağımsızlıklarını ilan etmek amacıyla bir çok olay çıkardığının altını çizen Kurt, yaşanan olaylar sonucunda Ermenilerin zorunlu olarak yerlerinin değiştirildiğini, sürgün anlamına gelen tehcirin ise asla uygulanmadığını söyledi.

Kurt, "O zaman ülkemiz savaş durumunda idi. Savaşta her zaman bu tür olaylar yaşanır. Hatta insanlar idam edilir. Bizde idam olayları yaşanmadı, bazı yer değiştirmeler oldu. 1915 yılında hükümet tarafından yer değiştirme ilgili tamim yayınlandı ve bu tamim o zaman Boğazlıyan’da görev yapan Kaymakam Kemal Bey’e de gönderildi. Tamim ile 24 saat içerisinde Boğazlıyan ve çevresindeki Ermenilerin yerlerinin değiştirilmesi istendi. Henüz 10 aylık kaymakam olan Kemal Bey, Boğazlıyan, Sarıkaya ve Akdağmadeni’nde ki Ermenileri ilgili yerlere göndermek için faaliyete geçti. Bu da Kaymakam Kemal Bey’in idam edilmesi sürecini başlattı." diye konuştu.

O zaman İstanbul’un gayri resmi işgal altında olduğuna, ülkenin her tarafında isyanlar ve işgaller yaşandığına dikkat çeken Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kaymakam Kemal Bey için önceden belirlenmiş bir yargılama yapılıyor. Kemal Bey, Ermenilerin yerinin değiştirilmesi sırasında görevini aksatan bir jandarmayı mahkemeye veriyor, mahkeme sonunda jandarma asılıyor. Böyle bir Kaymakam Ermeni asabilir mi? Bu İngilizlerin isteği doğrultusunda Ermenilerin yaydığı bir propagandadır. Bütün bu propagandalar sonucunda Kaymakam Kemal Bey, Binbaşı Tevfik Bey ve Mal Müdürü Cahit Bey yargılanıyor. Üçünün de idamı büyük tepki toplayacağından, sadece Kaymakam Kemal Bey idam ediliyor."

