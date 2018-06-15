Ermenek'te hayvan ölümü

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde 21 adet küçükbaş hayvan henüz belirlenemeyen nedenle öldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Evsin köyünde 21 adet koyun ve keçi bilinmeyen bir nedenle aniden öldü. Bunun üzerine hayvan sahipleri, durumu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdi.

Köye gelen yetkililer, ölen hayvanlardan numuneler alarak inceleme başlattı.

Konuyla ilgili Ermenek İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Evsin köyünde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ait koyun ve keçilerin içtikleri suda bulunduğu tahmin edilen maddeden zehirlendiğinin düşünüldüğü ifade edildi.

Ekiplerin yaptıkları ilk tespitte 21 adet koyun ve keçinin öldüğünün tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ölen hayvanlardan alınan numuneler Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiş olup, tahlil edildikten sonra çıkacak analiz sonucuna göre işlem yapılacaktır. Olayda zarar gören yetiştiricilerimize büyük geçmiş olsun diyoruz."