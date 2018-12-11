'Erken rezervasyonların yüzde 40'ı satıldı'

ANKARA (AA) - Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, aralık ayı başında başlatılan "erken rezervasyon kampanyası"na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu yıl turizm verilerinin çok iyi gittiğine ve yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist hedefinin aşılmasının beklendiğine işaret eden Polatoğlu, otellerin özellikle tatil sezonunda yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştığını anımsattı.

Polatoğlu, bu süreçte tüm sektör paydaşlarının ve seyahat acentelerinin de kazandığını vurgulayarak, "1 Aralık tarihi itibarıyla 2019 yılı için erken rezervasyon kampanyaları başladı. Süreç mutluluk verici bir hızda devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüzde 50 indirim, 9 ay taksit imkanı söz konusu"

Geçmişte turizm sezonunun kötü gittiği dönemlerde erken rezervasyon kampanyaları içerisinde Türk tatilcilerin kontenjanının yüzde 60'lara kadar çıkarıldığını ve ardından bu payın kademeli olarak yüzde 20'lere kadar düşürüldüğünü anlatan Polatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an yurt dışından da gelen talep ve turizmde yaşanan olumlu gelişmeler doğrultusunda yerli tatilcilerin kontenjanı yüzde 20'ye kadar indi. Yani bu, tatil sezonunda geçen seneki kadar rahat yer bulunamayacağı anlamına geliyor. Şu an erken rezervasyonlarda yüzde 50 indirim, 9 ay taksit imkanı söz konusu. Ayrıca iptal sigortası yaptırabilme hakkı da ücrete dahil.

Elimize gelen son verilere göre, kampanyanın başladığı 1 Aralık'tan bugüne kadar geçen 10 günlük sürede Türk tatilcilere tanınan kontenjanların yüzde 40'ı çoktan bitti, satıldı. Tatil yapmayı planlayanlar için en iyi fiyatların olduğu dönem bu süreç, daha iyisi yok ve hızla tükeniyor. Bu nedenle herkes elini çabuk tutmalı."

"Oteller ortalama yüzde 70 daha pahalı olacak"

Otel fiyatlarındaki duruma da değinen Polatoğlu, fiyatların bir önceki yıl belirlendiğini söyledi.

Polatoğlu, "Talep yüksek olduğu için avro bazında fiyatlarda geçen yıla kıyasla yüzde 10, yüzde 15 düzeyinde artış yaşandı. Avrodaki yükselişin de etkisiyle geçen seneye göre otellerimiz Türk lirası bazında yüzde 70 daha pahalı olacak. Örneğin geçen yıl ailecek 5 bin liraya yapılan bir tatil için 2019'da ödenecek rakam 7-8 bin lira civarında olacak. Bu nedenle erken rezervasyon kampanyaları çok avantajlı. Üstelik bu kampanyada fiyatların yarısını ödeyip 9 ay taksit yapma imkanı da söz konusu." diye konuştu.

Erken rezervasyon kampanyalarının talep oluşmaması nedeniyle geçmişte ikinci, üçüncü defa yenilendiğini, fiyatların daha da aşağı çekildiğini anımsatan Polatoğlu, bu yıl ise yoğun talep nedeniyle böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını vurguladı.

Polatoğlu, daha önce yurt dışını tercih eden Türk turistlerin avrodaki yükseliş nedeniyle yurt içi otellere yönelmesinin de talep yoğunluğunda etkisinin bulunduğunu kaydetti.

- "Uzak Doğu'dan geniş bir kitle Türkiye'ye gelmeye başladı"

Cem Polatoğlu, Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin ise bulundukları ülkelerdeki tur operatörleri aracılığıyla aylar öncesinden 2019'un otellerine erken rezervasyon kayıtlarını yaptırdığını aktardı.

Rusya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerden yoğun talebin bulunduğunu dile getiren Polatoğlu, şunları kaydetti:

"Rus, Alman ve İngiliz turistlerin yanı sıra Ukrayna, İran ve İsrail pazarında da ciddi artışlar var. Arapların da artan bir ivmeyle Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Özellikle Almanların ilgisindeki artış çok önemli. Ayrıca yeni pazarlardan Uzak Doğu'dan güzel kıpırdanmalar görüyoruz. Çin ve Japonya'nın yanı sıra Vietnam, Tayland, Malezya ve Endonezya'ya kadar uzanan bir coğrafyadan geniş bir kitle Türkiye'ye gelmeye başladı.

Fakat hala bir türlü düzelmeyen İtalyan ve İspanyol pazarı var. Maalesef bu ülkelerden hala yeteri kadar talep alamadık. Bu tabii Güney Amerika pazarını da etkiliyor. İtalya, İspanya ve ABD pazarında yürütülecek ciddi tanıtım çalışmalarına ihtiyacımız var."

"2019 hedefimiz 50 milyon ziyaretçi"

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, "Turizmde 2019 hedefimizi 50 milyon ziyaretçi olarak öngörüyoruz. İnşallah bunu da yakalayacağız. Turizm gelirlerini de artırmaya başladık. Bu konudaki problemlerin de zaman içinde aşılacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Polatoğlu, yabancı ziyaretçilerin erken rezervasyon taleplerine yönelik şu bilgileri paylaştı:

"Yabancı ziyaretçiler açısından bakıldığında, yurt dışı tur operatörleri geçtiğimiz ağustos, eylül aylarında çoktan 2019 yılı için alımlarını yaptılar. Otellerin kapasitelerinin yüzde 25-30'u çoktan yurt dışı tur operatörleri tarafından satın alındı. Bu verilere bakarak 2019 yılında 50 milyon turist rakamını yakalayacağımızı öngörüyoruz. Erken rezervasyonlarda özellikle İngiltere, Almanya ve Rusya ön plana çıktı. Fakat İtalyan, İspanyol tur operatörleri bu sene de Türkiye'de tatil konusunda çekimser kaldılar. Biz de İtalya'da üç fuara katıldık ama üçünde de bu konuda gelişme yaşanmadı."

Turizmde MICE sektörü kongre, fuar ve toplantıların, Hindistan'dan düğün organizasyonlarının Türkiye'ye çekilmesinin turizm gelirlerini artırmadaki katkılarına da dikkati çeken Polatoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gastronomi turizmiyle ilgili eylem planı hazırlanmasına ilişkin açıklamalarının da önemli olduğuna değindi.

"Örneğin Fransa'ya tekrar gidenlerin yüzde 70'i gastronomi turizmi için bu ülkeyi ziyaret ediyor. Gastronomiye çok büyük paralar harcanıyor." diyen Polatoğlu, Türkiye'de bu konuda atılacak adımların turizm gelirlerine çok olumlu yansımalar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Burcu Çalık