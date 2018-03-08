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Erkekler ve kadınlar empati yaptı

- Niğde'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çekmek isteyen üniversite öğrencilerinden erkekler bulaşık yıkadı, örgü ördü, ütü yaptı; kadınlar ise matkapla yeri deldi, bisiklet tamir etti

08 Mart 2018 Perşembe 15:11
Erkekler ve kadınlar empati yaptı
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NİĞDE (AA) - Niğde'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla empati yapan üniversite öğrencilerinden erkekler bulaşık yıkadı, örgü ördü, ütü yaptı; kadınlar ise matkapla yeri deldi, bisiklet tamir etti.

Üniversite öğrenicilerinin oluşturduğu Toplum Gönülleri Vakfı üyeleri, merkez yeni çarşıda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. Erkek öğrencilerin ütü yapıp, örgü örüp, bulaşık yıkadığı etkinlikte, kadınlar ise bisiklet tamir edip, matkapla yeri deldi ve motosiklet temizledi.

Çarşıdan geçenler, etkinliği dikkatle izledi.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan öğrencilerden Ulaş Tepeli, kadınlar için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının kadın ve erkek eşitliğine dikkati çekmek olduğunu ifade eden Tepeli, "Kadınların ezildiği bir dönem yaşandı. Kadınları alçakta görmemek için kadınlara destek olsun diye böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bizler ütü yapabiliyoruz, kadınlar da bisiklet tamir edebilir." dedi.

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüNiğde
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