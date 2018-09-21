"Erişilebiliyorsam Güvendeyim" projesine hibe

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Avrupa Birliği Erasmus+2018 proje teklif çağrısı kapsamında hazırlanan "Erişilebiliyorsam Güvendeyim" projesi, Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan 190 proje teklifi arasından hibe almaya hak kazanan 13 projeden biri oldu.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli bireylere yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen İl Müdürlüğü, engellilerin afet sonrası kendini güvende hissedebileceği yaşanabilir ve erişilebilir geçici barınma imkanlarının tasarımını konu alan projeyle engelli bireye, destek kişisine ihtiyaç duymadan kendi kendine yetebilme imkanı sunuyor.

Yerel düzeyde Eskişehir Teknik Üniversitesinin, yurt dışındansa Portekiz, İspanya ve Çek Cumhuriyeti'nden üniversite ve alanında uzman kuruluşların katılım sağlayacağı projeye, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından verilen hibe desteği ise 160 bin 935 avro.

Bu yıl tamamlanan "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım" adlı proje ile engellilerin afet ve acil durum risklerine karşı her an hazırlıklı olmaları yönünde temel becerilerin kazandırılması için çalışmalarını ödülle taçlandıran İl Müdürlüğü, "Erişebiliyorsam Güvendeyim" adlı projesiyle de engellilere afet ve acil durumlar sonrasında güvenli, ulaşılabilir ve erişilebilir yaşam olanakları sunarak dezavantajlı gruplar yararına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.