"Ergenekon"un hakim ve savcıları hesap veriyor

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 7 eski hakim ve savcının yargılanmasına ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde başlandı.

Yargıtay ek binadaki salonda yapılan duruşmada Ergenekon davasına bakan sanıklardan, tutuklu eski hakim Hüsnü Çalmuk ile tutuksuz yargılanan eski hakim Ercan Fırat, salona getirildi.

"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklu bulunan diğer sanıklar Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Eski hakim Sedat Sami Haşıloğlu ile eski savcı Mehmet Murat Dalkuş'un halen firari oldukları, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Salonda "Ergenekon" davası sanıklarından Hurşit Tolon, Nusret Güner, Dursun Çiçek, Hasan Atilla Uğur, Mehmet Ali Çelebi ve diğer bazı "Ergenekon" davası sanıklarının yanı sıra Sedat Peker de şikayetçi olarak katılma talebinde bulunmak üzere yer aldı.

FETÖ üyeliği suçundan diğer mahkemelerde yargılamaları süren sanıklar, bu kez "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma, suç uydurma, resmi belgede sahtecilik ve suç delillerini yok etme" suçlarından yargılanıyor.

Duruşmada Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Haydar Metiner, sanıkların talebi doğrultusunda heyette yer alan üyelerin isimlerini okudu.

Şikayetçilerin katılma talepli dilekçelerinin de okunduğu duruşmada heyet, katılma talepleriyle ilgili kararını verecek.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ergenekon davasına bakan 7 eski hakim ve savcı hakkında çeşitli suçlardan 3 ile 600 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle son soruşturma kararı verilmiş ve karar Yargıtay'a gönderilmişti. Bu sanıklarla ilgili FETÖ üyeliği suçundan açılan davalar ise ayrılmıştı.