Ergenekon davasında karar açıklandı

İSTANBUL (AA) - Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine hükmedildi.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmanın öğleden sonraki oturumunda karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, "Ergenekon örgütü" adı altında bir örgüt olmadığı için, "örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçlarından açılan tüm davalar yönünden sanıkların tümünün beraatine karar verdi.
Muhabir: Murat Kaya,Başak Akbulut Yazar