"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Bölge Adliye Mahkemesi salonunda yapılan duruşmaya, bazı müştekiler ile Ergenekon davasına bakan sanıklardan tutuksuz yargılanan eski hakim Ercan Fırat katıldı.

FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk ile Hasan Hüseyin Özese, bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Sanıklardan eski hakim Hüsnü Çalmuk, avukatının bulunmadığını, duruşmanın ertelenmesi ya da avukatı gelene kadar ara verilmesini talep etti.

Bunun üzerine Çalmuk'un avukatının mazeret belirtmeyerek duruşmaya gelmediğini tespit eden mahkeme heyeti, Ankara Barosundan Çalmuk için yeniden avukat görevlendirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ayrıca Ankara Barosundan Çalmuk için görevlendirilen, duruşmalara gelmeyen, mazeret de bildirmeyen avukatın görevinin gereklerini yerine getirmemesi nedeniyle yasal işlem yapılmasını istedi.

Duruşmada müşteki beyanlarının alınmasına devam edildi.



Duruşmada beyanı alınan Ergenekon davası sanıklarından Ziya İlker Göktaş, yargılandıkları dönemde adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, mahkemenin kendisine cemevine gidip gitmediği gibi yargılamanın amacı dışında sorular yönelttiğini bildirdi.

Göktaş, mahkemenin suç yaratma çabası içinde olduğunu, imzasız ihbar mektuplarıyla suçlamalar yapıldığını dile getirdi.

- "Hedef gösterildim"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde oldukları için suçlandıklarını belirten Göktaş, "Ben FETÖ'cülere çok zarar verdim, onun için hedef seçildim." dedi.

Duruşmada beyanı alınan Göktaş'a çeşitli sorular yönelten sanık Özese ise FETÖ mensubu olmadığını, Ergenekon davasının hukuki bir dava olduğunu iddia etti.

Ergenekon davası sanıklarından Nusret Senem ise davada görev alanlar hakkında FETÖ soruşturması ve davası açıldığını, bunun da bir tesadüf olmadığını vurguladı.

Yargılamayı yapanların FETÖ'nün emirlerini uyguladığına işaret eden Senem, sanıkların bu davadan tutuklu yargılanmalarının vicdanları rahatlatacağını söyledi.

Alınan beyanlardan sonra duruşmaya ara verildi.















