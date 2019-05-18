KARAMAN (AA) - 742. Yıl Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma etkinlikleri kapsamında, Erenler Meclisi Yunus Emre Konseri düzenlendi.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde solist Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu Yunus Emre ilahilerini seslendirdi.

Programın ardından Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan yaptığı konuşmada, "Bu mübarek günde bir birinden güzel ilahileri dinleyerek, ruhumuzu dinlendirmiş olduk. Ben sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu konserle 742. Yıl Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma etkinlikleri de son bulmuş oldu. Fakat belediye olarak sosyal etkinliklerimiz artarak devam edecek." dedi.