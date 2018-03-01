Ereğli'de TOKİ çalışmaları

KONYA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ereğli ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde inşa edilecek 340 konutun çalışmaları sürüyor.

Projede geleneksel konutlarda yer alan mimari anlayışı modernize ederek farklılık yaratılmaya çalışıldı. Konya’ya ait yerel mimari göz önünde bulunduruldu. Cephelerde ve zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, ahşap görünümlü kaplamalar, dekoratif pencereler, söveler, cephelerde Türk evini yansıtan cumbalar kullanıldı.

Projeyle yerleşim alanı dükkanları, camisi, spor ve oyun alanları, park ve peyzajıyla nitelikli sosyal çevre imkanı sunan yeni bir yaşam merkezine dönüşüyor.

İhaleyi alan firmanın şantiye şefi Ali Rıza Doğan, alanın 11 Aralık 2017 tarihinde TOKİ'den teslim alındığını belirtti.

Doğan, "Bölgedeki zorlu hava koşullarımız sebebiyle ekipmanlarımızı yeni kurmaya başlıyoruz, ilk kule vinç kuruldu, ikincisi de bir kaç güne gelecek. Burada toplam 340 daire yapacağız." dedi.

Ereğli Belediyesi ve doğalgaz firması ile koordineli bir şekilde çalışarak ileri de su ve doğalgaz sıkıntısının yaşanmasını önleyeceklerini kaydeden Doğan, "Binalarımızın dış cephelerindeki izolasyon kaplaması bir çok yere göre daha iyi olacak çünkü bölgenin konumu göz önüne alındığında esen bir yer ve burada oturacak vatandaşlarımızı kış ayının o zor şartlarında soğuktan korumak öncelikli hedefimiz olacaktır zaten şikayet alacağımızı düşünmüyorum hava koşullarına göre gerekli ölçümlerimizi yaptık." diye konuştu.