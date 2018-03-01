Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Ereğli'de TOKİ çalışmaları

KONYA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ereğli ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde inşa edilecek 340 konutun çalışmaları sürüyor.Projede geleneksel konutlarda yer alan mimari anlayışı modernize ederek...

01 Mart 2018 Perşembe 15:01
Ereğli'de TOKİ çalışmaları
banner230

KONYA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ereğli ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde inşa edilecek 340 konutun çalışmaları sürüyor.

Projede geleneksel konutlarda yer alan mimari anlayışı modernize ederek farklılık yaratılmaya çalışıldı. Konya’ya ait yerel mimari göz önünde bulunduruldu. Cephelerde ve zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, ahşap görünümlü kaplamalar, dekoratif pencereler, söveler, cephelerde Türk evini yansıtan cumbalar kullanıldı.

Projeyle yerleşim alanı dükkanları, camisi, spor ve oyun alanları, park ve peyzajıyla nitelikli sosyal çevre imkanı sunan yeni bir yaşam merkezine dönüşüyor.

İhaleyi alan firmanın şantiye şefi Ali Rıza Doğan, alanın 11 Aralık 2017 tarihinde TOKİ'den teslim alındığını belirtti.

Doğan, "Bölgedeki zorlu hava koşullarımız sebebiyle ekipmanlarımızı yeni kurmaya başlıyoruz, ilk kule vinç kuruldu, ikincisi de bir kaç güne gelecek. Burada toplam 340 daire yapacağız." dedi.

Ereğli Belediyesi ve doğalgaz firması ile koordineli bir şekilde çalışarak ileri de su ve doğalgaz sıkıntısının yaşanmasını önleyeceklerini kaydeden Doğan, "Binalarımızın dış cephelerindeki izolasyon kaplaması bir çok yere göre daha iyi olacak çünkü bölgenin konumu göz önüne alındığında esen bir yer ve burada oturacak vatandaşlarımızı kış ayının o zor şartlarında soğuktan korumak öncelikli hedefimiz olacaktır zaten şikayet alacağımızı düşünmüyorum hava koşullarına göre gerekli ölçümlerimizi yaptık." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
çalışmaTOKI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim