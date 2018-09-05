Ereğli'de 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı

KONYA (AA) - Ereğli Belediyesi tarafından organize edilen 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Fuarda konuşan Ereğli Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya Ünlü, Ereğli'nin bir tarım şehri olduğunu belirtti.

Tarımsal teknolojide çok ileriye ulaşıldığını ifade eden Ünlü "Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde oldukça, çalıştıkça, ürettikçe dış güçler bize hiçbir şey yapamaz." dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de Ereğli'nin hem nüfus hem de tarımsal potansiyel anlamında ülkenin en başta gelen ilçelerinden biri olduğunu kaydetti.

İlçenin her geçen gün adını daha fazla duyurduğunu belirten Özgüven, şöyle konuştu:

"Bu tür organizasyonlara herkesin destek vermesi gerekiyor. Burada tarım ve hayvancılık potansiyelinin çok güçlü olduğunu vurguluyoruz. Fuarımız kapalı pazar alanında gerçekleştirilecek. Burayı 4 milyon lira bedelle yeni yaptık. Fuarımıza 80 firma katılıyor. Onun dışında STK'lar, odalar ve kadın girişimciler de organizasyonda yer alıyor. Hemşehrilerimizin motivasyonuyla 4,5 yıldan bu yana Ereğli'ye güzel hizmetler yapıyoruz."

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de fuarın hayırlı olmasını diledi.

Organizasyon dolayısıyla başta Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve emeği geçenlere teşekkür eden Etyemez, şöyle devam etti:

"ABD sadece Türkiye ile dolar üzerinden oynamıyor. Bütün dünyayı kendisine haraca bağlamak için uğraşıyor. Bizimle geçmişte örtülü uğraşıyordu, şimdi açık açık uğraşıyor. Bu terör devleti, haydut devlet, terörün tetikleyicisi ve kaynağıdır. Artık dünya milli paralarla ticareti ön plana çıkarmalıdır. Şunu net ifade edebiliriz ki, bugün Cumhurbaşkanımız bütün dünyayı bu beladan kurtarmak için öncülük ediyor. Biz Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Tarihte bu mücadeleleri çok yaptık. Bin yıl önce verdiğimiz bu mücadeleyi bugün bu topraklarda yine veriyoruz."

Törende Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından buzağı yarışması gerçekleştirildi. Daha sonra 3. Ereğli Tarım ve Hayvancılık Fuarı, katılımcılar tarafından açıldı.

5-8 Eylül tarihlerini kapsayan fuardaki festival kapsamında ilk gün Mustafa Yıldızdoğan, 6 Eylül’de Mesut Dağlı ve 7 Eylül’de ise Yonca Lodi sahne alacak.