Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış

NİĞDE (AA) - AK Parti Niğde İl Teşkilat üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış yaptı.

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin ve teşkilat mensupları, Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla Ziraat Bankası şubesine gelerek para yatırdı.

Peşin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk dünyasının umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim kampanyasında destek verdiklerini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz ve dünya için inşallah bu seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak seçtireceğimizden emin olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.