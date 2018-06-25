Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısı Beyşehir ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar AK Parti Beyşehir İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’ne geldi.

Atatürk Caddesi’ndeki AK Parti İlçe Teşkilatı önünde bir araya gelen AK Partili ve MHP’li vatandaşlar, el ele, kol kola hareket ederek ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla Cumhur ittifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elde ettiği seçim başarısını kutladı.

Kutlamalara eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, "Bugün sevinen ABD’si, Fransa’sı, İngiltere’si, İtalya’sı, şer odakları değil, sizler oldunuz. ‘Allah hepinizden razı olsun inşallah’ diyorum. Bir de Türkiye olarak dünya kupasına çıkamadık ya üzülmeyin, dünya kupasını bu gün aldık! Dünya kupasını bu gün cumhurbaşkanımız, Amerika’ya rağmen, Fransa’ya rağmen, İtalya’ya rağmen ve İngiltere’ye rağmen siz değerli hemşehrilerimizle aldık. Allah hepinizden razı olsun nice zaferlere diyorum." dedi.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol da kazanılan seçim başarısının ardından Türkiye’nin bundan sonraki süreçte çok daha güçleneceğine vurgu yaparak, "Afrin’de, Elbab’da, Mümbiç’teki insanlar hepsi bizi bekliyor, Ortadoğu bizi bekliyor. Türkiye’nin önü açıldı. Bu başarıdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.







