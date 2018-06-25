Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesi üzerine AK Parti ve MHP’liler sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 52,5 oy almasının ardından, seçim sonuçlarını AK Parti İlçe Başkanlığı'nda takip eden parti yöneticileri sevinç yaşadı.

AK Parti ve MHP’lilerin de katılımıyla Atatürk Parkı’nda kutlamalar gerçekleştirildi. İlçenin dört bir yanında havai fişekler atıldı.

Sosyal medyadan örgütlenen binlerce vatandaş Atatürk Caddesi, Ankara Bulvarı Kıbrıs Caddesi boyunca yöresel ezgiler eşliğinde kutlama yapıp araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı.

Atatürk Parkı'ndaki kutlamalara katılan AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde edilen başarıyı tüm ilçe halkıyla kutladıklarını söyledi. 24 Haziran seçimlerinin hem Türkiye hem de dünyadaki mazlum coğrafyası için önemli olduğunu vurgulayan Demirbaş, teşkilat olarak bu şuur ile durup dinlenmeden çalıştıklarını belirtti.

Tüm teşkilat mensuplarına ve ilçe halkına teşekkür eden Demirbaş, "Bugün Çubuk halkı yüzde 80 oy ile Cumhur İttifakı'na destek verdi. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha güvenerek 'Yeniden devam' demiştir. Cumhurbaşkanımızın aldığı sonuçtan memnunuz ve bu memnuniyeti vatandaşlarımızla kutluyoruz. Herkesten Allah razı olsun.’’ dedi.

Öte yandan, kutlamalar sırasında bir grup CHP seçim bürosuna saldırdı. CHP ve AK Parti'li bir grup arasında kısa süre arbede yaşandı. Olay yerinde bulunan polislerin müdahale ettiği olay sonrası CHP seçim bürosu önüne güvenlik önlemi alındı, buraya çıkan yollar kapatıldı.

Saldırıyı kınayan CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan, "Herkesin huzur içinde, sakinlik içinde bu seçim sonucunu kutlamasını isteriz. Yapılanlar kutlamalara gölge düşürür.’’ diye konuştu.