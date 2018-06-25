Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı Kırşehir, Sivas, Kırıkkale ve Nevşehir'de kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın elde ettiği başarı, Kırşehir'de vatandaşlarca sevinçle karşılandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, daha sonra Cacabey Meydanı'na yürüdü. Burada çeşitli sloganlar atanlara MHP'li vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi.

Seçim otobüsüyle meydana gelen parti yöneticileri ve resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Kırşehir Milletvekili seçilen Mustafa Kendirli konuşma yaptı.

Kendirli, 24 Haziran seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu belirterek, canla başla çalışan teşkilatlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Meydandaki kutlama programına Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ve çok sayıda kişi katıldı.

- Sivas

Sivas'ta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı kutlamalarda vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu.

Kent meydanında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla kutlama yaptı. Uzun araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk'u omuzlarına aldı.

Halaylar çeken vatandaşlar, havai fişek gösterisini izledi.

Kutlamalarda Belediye Başkanı Sami Aydın da yer aldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla kutlama yaptı. Uzun araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, araçlarda çalınan marşlara eşlik etti, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Kutlamalara, resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Kırıkkale Milletvekili seçilen Halil Öztürk, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu da katıldı.

- Nevşehir

Nevşehir'de, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla AK Parti il binası önünde toplandı. Havai fişek gösterisinin düzenlendiği kutlama programında, milletvekili adayları ve teşkilat yöneticileri parti binasının balkonunda halkı selamladı.

Burada konuşma yapan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi için destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de Erdoğan'ın tüm Müslümanların ve mazlumların lideri olduğunu vurgulayarak, "Dünya bir araya geldi, halkımızın da kendine duyduğu sevgiyi yok edemedi. O, Müslümanların, mazlumların, mağdurların lideri. Bize bu seçim sürecinde destek veren tüm teşkilatlarımızda görevli kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Nevşehir Milletvekili seçilen Yücel Menekşe de Erdoğan'ın 16 yıldır sürdürdüğü yatırımlarla Türkiye'nin her alanda gelişmesini sağladığını belirterek, neticenin ülkenin daha da güçlenmesinin önünü açtığını kaydetti.