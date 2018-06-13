Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 100 bin gence öğrenim gördükleri şehirde yaz döneminde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getireceklerini duyurdu.

Erdoğan, partisince Trabzon'da düzenlenen mitingde öğrencilere yönelik bir müjdeyi açıkladı.

Eğitimde yaptıkları atılımlara işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yaz döneminde asgari ücret karşılığında çalışma imkanı getireceklerini bildirdi.

Erdoğan, "Gençlerimize yeni bir müjdemiz var. Önümüzdeki dönemde her yıl, 100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde 3 aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz." ifadelerini kullandı.