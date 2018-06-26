Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ailesine taziye telgrafı gönderdi

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ailesine taziyede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Canördek'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Bitlis Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Volkan Operasyonu" sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek dün şehit olmuştu.

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